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Трамп одобрит решение по летальному оружию для Украины до конца года, - Чалый
Американский лидер Дональд Трамп поддержит решение о выделении украинской стороне из бюджета обороны США суммы в 350 миллионов долларов на оборонное оружие, из которых 50 миллионов «зеленых» - на летальное оружие, до конца текущего года, о чем заявил посол Украины в США Валерий Чалый, пишет replyua.net со ссылкой на «112 Украина».
В частности Чалый заявил: «В законе прописано, что из 350 миллионов долларов, которые выделять для оборонного оружия и оборудования 50 миллионов – пойдут на летальное оружие. Мы ожидаем только подпись Трампа. По моему мнению, это произойдет в этом году».
В это же время, дипломат подтвердил информацию о том, что наша страна уже получает летальное оружие от Соединенных Штатов Америки по коммерческому контракту. Посол отметил: «Я могу с уверенностью сказать, что контракты, которые есть сегодня, это не единственный контракт по гранатометам, все они находятся в рамках международного законодательства. Также могу сказать, что контракты не ограничиваются исключительно тактическим вооружением, но и летальным тоже. США предоставляют нам даже и летальное оружие, но это оружие тактическое». Также Чалый подчеркнул, что только от Трампа зависит предоставление Украине более мощного летального оружия.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие, Дональд Трамп
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