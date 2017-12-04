- Порошенко призывает решить вопрос с изменением статуса Крыма12:48
- Зима не радует: когда Украину накроют дожди и пронизывающий ветер12:35
- В Госпродпотребслужбе рассказали, сколько отравы нашли на прилавках в Украине12:15
- Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам12:00
- Алексей Белый: Власть выдает рост цен за рост экономики11:47
- Саакашвили объявлен в росзыск по трем уголовным статьям11:45
- Саакашвили отказывается идти на допрос к следователям11:30
- ВОТ ЭТО ДЕНЬЖИЩИ! Новогодние тарифы украинских звезд11:15
- СМИ: кровавая атака на майдан Саакашвили, бьют спящих без разбора10:42
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
Тымчук сообщил о подготовке в «ЛНР» массовой пропаганды среди молодежи на подконтрольной Украине территории
На своей странице в соцсети Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил, что недавно назначенный главарь луганских боевиков Леонид Пасечник и его кураторы в российской ФСБ начали готовить мощную пропагандистскую кампанию, направленную на жителей подконтрольной Киеву территорий, передает replyua.net.
Со слов эксперта, чтобы воплотить в жизнь соответствующие намерения, завершилась разработка и принятие «план информационного сопровождения гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на временно подконтрольной Украине территории Луганской области».
Террористы, кроме всего прочего, намерены активизировать воздействие пропаганды на молодое население в возрасте 16-25 лет и на пенсионеров старше 55 лет, которые проживают на свободных территориях Луганской области.
«Предполагается создание ряда информационных ресурсов о «гуманитарной программе» на видеохостинге (прежде всего YouTube и «ВК»), а также привлечь подконтрольных России интернет-блоггеров для тематического распространение в социальных сетях информации о «высоком уровне жизни в ЛНР», критики ситуации в Украине и так далее», – отмечается в сообщении Тымчука.
Теги: Донбасс, пропаганда, ЛНР, АТО
- Пророссийский пропагандист «сдал» позиции боевиков
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук
- "Год или два назад все эти люди не были предателями", - поклонница "русского мира" о череде арестов в "ЛНР"
- Пропаганда оккупантов бросила в бой грипп
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске
- Российские телеканалы продолжают зомбировать жителей оккупированного Донбасса
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей17:45
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- Порошенко призывает решить вопрос с изменением статуса Крыма12:48
- Зима не радует: когда Украину накроют дожди и пронизывающий ветер12:35
- В Госпродпотребслужбе рассказали, сколько отравы нашли на прилавках в Украине12:15
- Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам12:00
- Алексей Белый: Власть выдает рост цен за рост экономики11:47
- Саакашвили объявлен в росзыск по трем уголовным статьям11:45
- Саакашвили отказывается идти на допрос к следователям11:30
- ВОТ ЭТО ДЕНЬЖИЩИ! Новогодние тарифы украинских звезд11:15
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- СМИ: кровавая атака на майдан Саакашвили, бьют спящих без разбора10:42
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения
- Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео
- На оккупированном Донбассе появилась колонна бронетранспортеров и исчезли танки