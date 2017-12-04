Тымчук сообщил о подготовке в «ЛНР» массовой пропаганды среди молодежи на подконтрольной Украине территории

04.12.2017 15:15

На своей странице в соцсети Facebook народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил, что недавно назначенный главарь луганских боевиков Леонид Пасечник и его кураторы в российской ФСБ начали готовить мощную пропагандистскую кампанию, направленную на жителей подконтрольной Киеву территорий, передает replyua.net.

Со слов эксперта, чтобы воплотить в жизнь соответствующие намерения, завершилась разработка и принятие «план информационного сопровождения гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на временно подконтрольной Украине территории Луганской области».



Террористы, кроме всего прочего, намерены активизировать воздействие пропаганды на молодое население в возрасте 16-25 лет и на пенсионеров старше 55 лет, которые проживают на свободных территориях Луганской области.



«Предполагается создание ряда информационных ресурсов о «гуманитарной программе» на видеохостинге (прежде всего YouTube и «ВК»), а также привлечь подконтрольных России интернет-блоггеров для тематического распространение в социальных сетях информации о «высоком уровне жизни в ЛНР», критики ситуации в Украине и так далее», – отмечается в сообщении Тымчука.