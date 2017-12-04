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Украинцев предупредили о новом опасном вирусе
В киберполиции Украины заявили о том, что в стране распространяется новый вирус-цифровальщик, который известен как Scarab. Как информирует replyua.net, такую информацию предоставили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины. Вирус шифровальщик, известный как Scarab, впервые был обнаружен специалистами по кибербезопасности в июне 2017 года.
24 ноября было зафиксировано его распространение с помощью крупнейшей спам-ботнетсети Necurs. Эксперты отмечают, что при помощи этой спам-ботнетсети было разослано более двенадцати миллионов писем, где содержались файлы с вирусом. Пользователей предупреждают, что к таким электронным сообщениям обычно прикрепляют файлы с отсканированными документами и просят быть внимательнее при прочтении электронной почты. После заражения вирусом компьютер «начинает требовать» выкуп, однако сумму хакеры не указывают.
Злоумышленники обращают внимание жертвы на то, что сумма выкупа будет увеличиваться со временем, пока пострадавший не свяжется с авторами Scarab по электронной почте или BitMessage. В киберполиции советуют сразу отправлять в спам подозрительную электронную корреспонденцию.
Теги: Украина, Донбасс, вирус
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