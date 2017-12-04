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Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь
Событие произойдет в середине декабря.
На следующей неделе, 13 декабря, жители Земли смогут наблюдать метеоритный дождь. Сведениями о достаточно редком и ярком событии делятся с общественностью астрономы.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на gogetnews.info.
Как отмечают эксперты, наблюдать метеоритный поток Геминиды граждане смогут в ночь на 13 декабря. Однако хорошо разглядеть явление окажется возможным только в том случае, если небо будет ясным и чистым от облаков, и тогда даже не потребуется какая-то спецтехника. Кроме того, насладиться уникальным зрелищем можно исключительно после полуночи, поскольку его часть окажется скрыта свечением Луны.
Астрономы также подчеркивают, что поток Геминиды считается одним из наиболее “мощных” в течение всего года. В самый разгар процесса граждане смогут наблюдать до сотни падающих объектов, и в среднем в минуту в атмосферу Земли должны попадать до двух компактных метеоритов.
Теги: Донбасс, метеоритный дождь
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