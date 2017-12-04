- Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь22:17
- В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных21:55
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба21:38
- ВНО в 2018 году: какие сюрпризы приготовили выпускникам21:20
- Блокада NewsOne меняет формат: что происходит под зданием телеканала21:00
- Пенсионерка стала бездомной после похода в магазин20:40
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных20:24
- Год Собаки и Украина: астролог пообещал особую ситуацию20:11
- Участница "Топ-модель по-украински" сломала ногу во время дефиле19:50
- Пьяная драка украинских военных: конфликт закончился убийством19:38
«Укрзализныця» будет продавать билеты в страны ЕС через интернет
Планируется открыть продажи билетов через интернет на многие поезда, которые курсируют в страны Европейского Союза. Конкретная дата начала продажи стартовала 2 декабря. Теперь пассажиры смогут ездить в Варшаву, Вроцлав, Перемышль, Братиславу, Прагу, Кошице, Будапешт, Бухарест, Сучаву и Вену. Стоимость билетов может изменяться в зависимости от того, какой в день продажи билета будет курс евро.
Например, при курсе евро в 31,1 грн, билеты будут стоить:
- от Львова до Варшавы - 1728,25 грн.
- от Львова до Вроцлава - 1634,66 грн.
- от Киева до Варшавы - 1350,78 грн.
- от Киева до Перемышля - 489,77 грн за второй класс и 705,03 грн за первый класс.
- от Киева до Перемышля через Казатин, Винницу и Тернополь - 536,57 грн за второй класс и 767,42 грн за первый класс.
- от Киева до Братиславы - 2264,83 грн.
- от Киева до Праги - 3013,52 грн.
- от Киева до Кощице - 1456,85 грн.
- от Киева до Бухареста - 2551,52 грн.
- от Вадул-Сирет до Бухареста - 954,60 грн.
- от Вадул-Сирет до Сучавы - 174,70 грн.
- от Киева до Будапешта - 2002,79 грн.
- от Львова до Будапешта - 1400,99 грн.
- от Киева до Вены - 2505,04 грн.
Напомним, что из Константиновки в Ивано-Франковск начал курсировать новый поезд.
Теги: Донбасс, Европейский союз, билет, Интернет, Укрзализниця
- ЕС "возвращает Украине долг", причём немедленно! (ВИДЕО)
- Королевская намерена защитить голоса своих избирателей
- Украинцы могут потерпеть поражение не от внешнего врага, а от самих себя – Туск
- Проект соглашения об ассоциации Украины и ЕС появился в Интернете
- Сайт БЮТ захватили спамеры! На них заявили в ОБОП
- Яценюк: Власть заигрывает с Таможенным союзом
- В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных21:55
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба21:38
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных20:24
- ООН выделит помощь для 2, 3млн.жителей Донбасса18:55
- Тымчук сообщил о подготовке в «ЛНР» массовой пропаганды среди молодежи на подконтрольной Украине территории15:15
- На Донбассе боевики изрешетили автомобиль мирного жителя15:00
- У переселенцев с Донбасса отбирают государственную помощь13:45
- В оккупированном Луганске часть города осталась без воды и отопления12:48
- Штаб АТО: Прошедшие сутки на Донбассе отметились ухудшением ситуации, ВСУ понесли потери08:30
- Проблема века решена: украинец изобрел съедобный полиэтилен07:17
- Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь22:17
- В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных21:55
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба21:38
- ВНО в 2018 году: какие сюрпризы приготовили выпускникам21:20
- Блокада NewsOne меняет формат: что происходит под зданием телеканала21:00
- Пенсионерка стала бездомной после похода в магазин20:40
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных20:24
- Год Собаки и Украина: астролог пообещал особую ситуацию20:11
- Участница "Топ-модель по-украински" сломала ногу во время дефиле19:50
- Пьяная драка украинских военных: конфликт закончился убийством19:38
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Горловку заполонили "странные военные"
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения