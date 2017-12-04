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Запрет «Сватов»: раскрыты подводные камни закона
Госкино не имело возможности оставить в прокате сериал «Сваты«, один из актеров которого становит угрозу для государства
Об этом в Politeka On-line заявил народный депутат от фракции «БПП» Григорий Шверк.
«Можно обсуждать, качественный ли этот закон, или нет, как должен действовать, могут ли быть исключения, но, если он есть, его надо выполнять. Так случилось, что закон применили к сериалу «Сваты» студии «Квартал 95». Все, что они делают и в кино, и на сцене, и на телевидении – обычно достаточно качественные продукты, которых стране не хватает. Но в этом конкретном случае они стали заложниками ситуации», — отметил он.
Шверк также уточнил, что запрет скандального телесериала не нарушает личных прав украинцев.
«Персонального запрета смотреть сериал «Сваты» нет. Никто не запрещает просматривать его в Интернете. Личные права людей не нарушены. Проблем в отношениях граждан и государства не будет. Когда говорим о прокатном удостоверении, речь идет о массовом прокате на телевидении или в кино», — подчеркнул парламентарий.
Полную версию интервью с Григорием Шверком вы можете прочитать здесь.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Сваты, запрет, сериал
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