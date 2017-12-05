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ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
Генеральный прокурор Юрий Луценко показал 30-минутный фильм с доказательствами сотрудничества Михаила Саакашвили и его людей с представителями бежавших в Россию экс-политиков. Луценко показал СМИ кадры задержания руководителя киевской ячейки “Руху новых сил” Севериона Дангадзе, который занимался сотрудничеством с представителем Сергея Курченко, пишет “Диалог.UA”.
“Я хотел бы, чтобы это видео видели и слышали те, кто сейчас мешает СБУ выполнять свое конституционное обязательство.., тем, кто был обманут фальшивыми лозунгами, надо слышать”, - заявил Луценко. Генпрокуратура обнародовала аудио- и видеозаписи переговоров Саакашвили и его представителей с людьми Курченко.
В частности, Дангадзе рассказывает неназванному собеседнику о подготовке массового протеста. Обсуждают какие-то цифры, новый информационный повод, который должен всколыхнуть Украину, информацию на бигбордах. Позже речь зашла о возвращении Курченко в Украину. “Скажи, что можно, пусть не теряет надежды. Скажи, что это очень дорого стоит, но можно. Почему нет?” – сказал Дангадзе.
В разговорах всплывают суммы, которые политики якобы потратили на акции протеста. Речь идет о 300 тысячах долларов. Стороны говорят, что во время акции участвовали только “наши”. К слову, Дангадзе упоминает о сотрудничестве с Семеном Семенченко и Егором Соболевым.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переворот, Луценко, измена, ФСБ, Саакашвили
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