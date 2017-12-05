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Глава Мининфраструктуры: украинцам незачем ездить в Россию
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что Украине необходимо прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. - Я исхожу с того, что нам незачем ездить в Россию… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что Укрзализныця пересмотрит свою политику, − отметил Омелян в комментарии РИА Новости, указав, что после прекращения авиасообщения между странами "небо на голову не упало".
Он согласился, что в РФ живут члены семей украинских граждан, однако отметил что "ездить туда не нужно".
- Опять же, пусть они приезжают в Украину, возвращаются в Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего, − подчеркнул министр.
Напомним, запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения введен в Украине с октября 2015 года. В ответ на такие действия Москва ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.
Иностранные авиакомпании после гибели MH-17 стараются не летать над Украиной, а россиянам это и вовсе запрещено.
Фактически два года небо над Украиной закрыто для полетов иностранных компаний. Сразу после катастрофы Боинга-777 Малазийских авиалиний большинство авиакомпаний отказались от транзитных полетов над нашей страной, предпочитая облетать ее.
За два года ситуация практически не изменилась. Если посмотреть на сайт Flightradar.com, который отслеживает передвижение всех самолетов, то получится, что лишь единицы иностранных компаний летят над Украиной. Чаще всего это чартеры или регулярные рейсы авиакомпании Turkish Airlines.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Укрзализниця, самолеты, автобусы
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