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Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
05.12.2017 12:19
В последний день ноября в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7349, в котором идет речь о возврате ранее накопленных украинцами средств на счетах бывшего сбербанка, сообщает zi.dn.ua/news.
Но живыми деньгами (более 100 миллиардов гривень) правительству с народом не расплатиться, таких денег в бюджете на это нет. Поэтому предлагаются другие варианты возврата.
Можно на эти средства погасить долги за коммунальные услуги, купить необходимые для лечения лекарства. Можно оплатить обучение детей или внуков в высших учебных заведениях.
Еще один вариант – покупка энергоэффективного оборудования или материала для утепления домов или квартир.
В проекте закона также предусматривается индексация вкладов. Но это только законопроект, когда его рассмотрят депутаты, не говорится.
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, учеба, Сбербанк, коммунальные услуги, Верховная Рада, лекарства
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