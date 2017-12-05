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Путин вступил в новую «заморскую» войну
Наемники российских частных военных компаний, ранее воевавшие в Украине и Сирии, принимают участие в вооруженном конфликте в Судане на стороне правительства Омара Башира. Об этом передает BBC со ссылкой на ветеранов кампаний и руководителя одной из ЧВК.
Российские власти официально не признают участие в вооруженных конфликтах за рубежом сотрудников частных военных компаний, так как по законодательству РФ это подпадает под статью "Наемничество".
Тем не менее, присутствие россиян неоднократно фиксировалось в Украине, Сирии, а теперь и в Судане.
"Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии. У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем. Там вялотекущий пограничный конфликт", - сказал руководитель частной военной компании "РСБ-Групп" Олег Криницын.
Он отметил, что сотрудников "РСБ-Групп" нет в Судане, они "находятся на местах своей дислокации".
Данные о "командировках" российских бойцов подтвердил и бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).
"Все больше подтверждений того, что "следующая остановка" в заморских приключениях намечается на Судан. Типа, в Сирии "скоро победа", а "зарабатывать международный терроризм" где-то обязательно надо", - рассказал он.
"Еще пару недель назад мне передали информацию о том, что "Вагнер" (ЧВК. - Ред.) уже готовится (после Сирии) ехать именно туда (в Южный Судан) - ищут специалистов и переводчиков, оставшихся со времен СССР (с Суданом СССР, насколько помнится, дружил "не очень", но в соседней Эфиопии воевали советские "военспецы", что называется, "в количестве")", - добавил террорист.
Бывший командир батальона "Восток" боевиков "ДНР" Александр Ходаковский подтвердил лишь слухи отправке солдат из России в Судан.
Гражданская война в Судане продолжается с 2013 года, после того как в 2011 году независимость провозгласила южная часть страны.
В Южном Судане размещены части международных миротворцев численностью 12 тыс. человек. Они представляют страны Африканского союза.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Судан, Сирия, ДНР, боевики, наемники
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