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Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
Украинский политолог и популярный блогер Олег Пономарь прокомментировал шансы на уход России из Донбасса. Об этом Пономарь заявил в интервью программе Факты ICTV.
США приняли очень сильный закон, 9 пакет, который подписал Трамп в августе. И как раз в феврале должен быть отчет Минфина США о состоянии всех близких людей к Путину. Вот это будет элементом давления на него.
Это сильнейший меседж Путину, чтобы он либо не шел на выборы, либо со временем провел операцию приемника.
Любое давление Америки на РФ хорошо влияет на Украину, ведь это делается с целью сделать Россию менее агрессивной, более договороспособной и соблюдающей международные нормы поведения.
Если Россия будет идти на встречу США, то она будет делать некоторые уступки, такие как уход из Донбасса и со временем можно будет говорить о Крыме, как начать процесс постепенного его возврата. Это цель США.
Украина выигрывает в любом случает, единственный вопрос: с какой скоростью все этот будет происходить?
Теги: США, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, санкции
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