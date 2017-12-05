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В оккупированный Россией Крым приплывают корабли стран Африки: названы государства, которые до сих пор сотрудничают с РФ, нарушая законы
За прошлый месяц к аннексированной Автономной Республике Крым приходили 3 иностранных корабля. Об этом передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр МинВОТ и ВПЛ Украины.
За весь ноябрь в портовые города Крыма заходили 25 грузовых судов, нарушивших украинское и международное законодательства, среди них в основном были корабли, принадлежащие России. Однако не обошлось и без иностранных гостей, пренебрегших правилами мирового сообщества. "В период с 1 ноября по 1 декабря 2017 года зафиксировано 25 заходов грузовых судов-нарушителей к портам оккупированного Крыма", - говорится в сообщении ведомства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В общем этими судами осуществлено 92 захода в морские пристани городов Керчь, Севастополь и Феодосия. Из них более двух десятков судов было "отмечено" флагом РФ, а 3 - под флагом таких африканских стан, как Того, Сьерра-Леоне, также там оказался и корабль из тихоокеанского государства Палау, пишут в МинВОТ и ВПЛ.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, Африка, порт, корабли
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