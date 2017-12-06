Двойная ирония судьбы: легендарный фильм возвращается на украинские экраны

06.12.2017 18:14

Фильм-символ Нового года может вернуться на экраны после двух лет бойкота

Еще несколько лет назад сложно было представить Новогодние праздники без традиционного показа комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» по всем отечественным каналам.

Но два последних года никто не рискнул поставить в эфир фильм, в котором есть актриса из «черного списка» Валентина Талызина.

Она была в числе тех, кто подписал письмо в поддержку Путина по Крыму. В результате Талызина стала одним из деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. После этого перестали показывать не только «Иронию», но и другие знаменитые советские фильмы – «Чародеи», «Зигзаг удачи»и т.д.

И вот один из украинских каналов в новогоднем проморолике намекнул, что 31 декабря на экранах наконец-то будет «Ирония судьбы.» Так и открылся вопрос о законности появления фильма в эфире.

Глава Госкино Филипп Ильенко заявил «Вестям», что появление комедии Рязанова ни в Новый год, ни в любой день не запрещено, поскольку не противоречит украинскому законодательству.

«В законе о кинематографе сказано, что картина может быть запрещена к показу, если один из участников фильма включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, но в законе есть и определение кто такой «участник фильма.» А «участник фильма» – это физическое лицо, которое принимало участие в создании фильма, сделанного и/или впервые продемонстрированного после 1991 года,»– говорит Филипп Ильенко.

В итоге получается, что картина с «участником фильма» Талызиной может быть запрещена лишь в том случае, если она вышла на экраны после 1991 года. Премьера же «Иронии судьбы»состоялась еще 31 декабря 1975 года.

Это значит, что к показу не запрещены и другие советские фильмы с актерами из «черного списка», если они вышли до 1991 года.

Источник: https://politeka.net