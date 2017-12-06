- Гройсман намерен решить проблему детских садов в Украине22:16
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»21:55
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно21:40
- Венгрия выдвинула ультиматум Украине по НАТО21:20
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Саакашвили дал старт вече у Рады на котором объявит «план действий»20:49
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Ложка дегтя: Чем грозит украинцам повышение минималки19:20
Двойная ирония судьбы: легендарный фильм возвращается на украинские экраны
Фильм-символ Нового года может вернуться на экраны после двух лет бойкота
Еще несколько лет назад сложно было представить Новогодние праздники без традиционного показа комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» по всем отечественным каналам.
Но два последних года никто не рискнул поставить в эфир фильм, в котором есть актриса из «черного списка» Валентина Талызина.
Она была в числе тех, кто подписал письмо в поддержку Путина по Крыму. В результате Талызина стала одним из деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. После этого перестали показывать не только «Иронию», но и другие знаменитые советские фильмы – «Чародеи», «Зигзаг удачи»и т.д.
И вот один из украинских каналов в новогоднем проморолике намекнул, что 31 декабря на экранах наконец-то будет «Ирония судьбы.» Так и открылся вопрос о законности появления фильма в эфире.
Глава Госкино Филипп Ильенко заявил «Вестям», что появление комедии Рязанова ни в Новый год, ни в любой день не запрещено, поскольку не противоречит украинскому законодательству.
«В законе о кинематографе сказано, что картина может быть запрещена к показу, если один из участников фильма включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, но в законе есть и определение кто такой «участник фильма.» А «участник фильма» – это физическое лицо, которое принимало участие в создании фильма, сделанного и/или впервые продемонстрированного после 1991 года,»– говорит Филипп Ильенко.
В итоге получается, что картина с «участником фильма» Талызиной может быть запрещена лишь в том случае, если она вышла на экраны после 1991 года. Премьера же «Иронии судьбы»состоялась еще 31 декабря 1975 года.
Это значит, что к показу не запрещены и другие советские фильмы с актерами из «черного списка», если они вышли до 1991 года.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, фильм, Ирония судьбы, или С легким паром!
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Донецкой области грозит экологическая катастрофа16:37
- Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен15:32
- В «ЛНР» катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на «отжатых» у Украины предприятиях Донбасса14:25
- Пожилой мариупольчанке выплатили часть пенсии сувенирными купюрами14:05
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- Гройсман намерен решить проблему детских садов в Украине22:16
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»21:55
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно21:40
- Венгрия выдвинула ультиматум Украине по НАТО21:20
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Саакашвили дал старт вече у Рады на котором объявит «план действий»20:49
- По окружению Путина готовится новый удар, озвучена точная дата20:32
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа