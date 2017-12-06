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Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
Власти Украины зря так много выражают недовольства относительно строительства в Керченском проливе моста (Керченского моста), о чем заявил бывший депутат Государственной думы России, известный оппозиционный политик Российской Федерации Илья Пономарев в интервью «Обозревателю».
Как информирует replyua.net, по мнению политика, не стоит возмущаться по поводу возведения сооружения в Керченском проливе, ведь после того, как аннексированный Россией Крымский полуостров будут освобожден, Украина может рассчитывать как минимум на половину этого моста.
По словам Ильи Пономарева, переворот в террористической «Луганской народной республике» застал Кремль врасплох, из-за чего Москве пришлось срочно восстанавливать там ситуацию. Украине же, в свою очередь, как отметил российский оппозиционер, стоит очень внимательно этот опыт изучить, чтобы в дальнейшем использовать его для возврата в состав государства оккупированных Россией территорий. «На договоренностях, достигнутых в Минске, уже давно пора ставить крест, а вот Будапештский меморандум, как раз наоборот, необходимо внести в повестку дня», - подчеркнул российский политик.
Теги: Донбасс, Киев, Крым, Керченский пролив
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