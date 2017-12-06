Когда в РФ уйдет последний украинский поезд

06.12.2017 07:45

Вопрос прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией будет решаться в следующем году

Об этом заявил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов на пресс-конференции.

«Сообщение между Украиной и Российской Федерацией на сегодня остается. Мы не вводим дополнительных преференций или скидок по этому направлению. Вопросы дальнейшего курсирования поездов в этом направлении будет решаться в течение следующего года», — сказал он.

Российская «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество РЖД) с 14 декабря 2014 года отменила движение своих поездов в Украину и еще несколько стран СНГ из-за «низкой рентабельности».

Напомним, в канун Нового Года администрация «Укрзализныци» решило побаловать себя дорогими презентами.

Источник: Politeka