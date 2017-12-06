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Саакашвили: «На завтра из регионов подтянется много людей»
Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что он категорически исключает добровольную явку к сотрудникам правоохранительных органов, о чем информирует replyua.net со ссылкой на «РБК-Украина». Как известно, лидера «Рух нових сил» подозревают в получении финансирования от окружения президента-беглеца Виктора Януковича для осуществления прокремлевский акций в Украине.
В частности, Саакашвили заявил: «Сегодня я остаюсь здесь, под Радой. На завтра из регионов много людей подъедет… Хочу людям тем сказать, которые отбили меня… украинцы не сдают своих».
Ранее уже сообщалось, что глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что с полиции были отпущены все ранее задержанные активисты, которые способствовали незаконному освобождению Саакашвили из микроавтобуса с правоохранителями, который должен был быть доставить политика на допрос в СБУ. Также ранее генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Рады заявил, что он дает экс-губернатору Одесской области 24 часа на добровольную явку к правоохранителям.
Теги: политика, Донбасс, Саакашвили
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