Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»

06.12.2017 21:55

В Харькове в организме девушки-водителя Lexus Алены Зайцевой, авто которой влетел в толпу пешеходов, обнаружили вещества, содержащие кодеин

По словам заместителя начальника ГУ НП Украины в Харьковской области — начальника следственного управления Сергея Чижа, правоохранители допросили более 100 человек и назначили более 40 экспертных исследований.

«Согласно выводам исследований, в организме водителя автомобиля Lexus обнаружены вещества, содержащие кодеин», — подчеркнул Чиж.

Он также отметил, что еще 14 экспертиз находятся на стадии завершения. Назначена автотехническая экспертиза, специалисты планируют закончить ее к 10 декабря.

Кодеин — естественный опийный наркотик (опиат), алкалоид опиума, используется как лекарственное средство против кашля центрального действия, обычно в сочетании с другими веществами.

Ранее прокуратура заявила, что задержанная Алена Зайцева накануне трагедии принимала опиаты.

Напомним, 18 октября в Харькове на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей. За рулем авто находилась 20-летняя Алена Зайцева.

Источник: Politeka