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Венгрия выдвинула ультиматум Украине по НАТО

06.12.2017 21:20
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Венгрия выдвинула ультиматум Украине по НАТО

Если Киев отменит закон, Венгрия снова станет самым громким сторонником его европейских и евроатлантических устремлений

Принятый Украиной закон "Об образовании" нарушил обязательства страны не только перед Европейским союзом, но и перед НАТО, для возобновления сотрудничества с Альянсом украинские власти должны отозвать закон. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече в Брюсселе с другими главами МИД стран-членов НАТО, передает пресс-служба венгерского МИДа.

"Проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон "Об образовании",Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО… Если для Украины важно восстановить сотрудничество с НАТО, ей придется отказаться от закона об образовании", – заявил Сийярто.

Он также заявил, что Венгрия не желает жертвовать интересами венгров Закарпатья ради геополитических игр.

"Не Венгрия, а Украина создали эту ситуацию. Если Киев отменит закон, Венгрия снова станет самым громким сторонником его европейских и евроатлантических устремлений", – сказал Петер Сийярто.

Напомним, страны НАТО жестко ответили на попытки Венгрии заблокировать сотрудничество Альянса с Украиной

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, НАТО
 
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