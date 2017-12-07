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Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
Рекс Тиллерсон, главный дипломат Америки, заявил о планах Вашингтона по оккупированному россиянами украинскому Донбассу. Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на западные СМИ.
Главной целью политики американских властей по поводу российско-украинской войны на востоке Украины является размещение миротворцев Организации Объединенных Наций на территориях оккупированного Донбасса. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.
Политик выразил надежду, что появление миротворцев на Донбассе будет согласовано с официальной Москвой. "Россия на протяжении длительного времени вела сопротивление по инициативе запуска миротворческих сил, однако сейчас она дала согласие", — сказал он.
Помимо этого, Тиллерсон дал понять, что пока у Белого дома и Кремля есть много несогласованных проблем в этом вопроссе. Однако госсекретарь Америки считает, что их можно решить.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, ООН, миротворцы
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