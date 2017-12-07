Украинская армия готовится ко введению миротворцев на Донбасс

07.12.2017 08:14

Вооруженные силы Украины собирают технику и ведет подготовку личного состава к содействию с миротворцами ООН. Пока в Генштабе не говорят о том, сколько учений планируется провести в будущем году. Однако, как сообщил "Сегодня" один из офицеров Генштаба, там уже готовятся к возможному введению миротворческой миссии на Донбасс.

"Мы готовы помогать с рекогносцировкой, предоставлять информацию и все необходимые карты", — уточнил собеседник.

В остальном военные рассчитывают на то, что удастся хотя бы выполнить уже данные обещания, например, поставить в армию новейшие танки "Оплот" или же соблюсти заявленные параметры проекта бюджета на 2018 год, где на нужды ВСУ предусматриваются рекордные 83,3 млрд грн.

Помимо танков "Оплот" (напомним, что еще летом секретарь СНБО Александр Турчинов пообещал, что в 2018 году в гособоронзаказе будет предусмотрено как минимум 10 таких танков), можно рассчитывать на завершение испытаний нового украинского ракетного комплекса "Ольха". Этот комплекс создан на базе советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", но будет оснащен высокоточной корректируемой ракетой украинской разработки. Предполагается, что комплекс сможет поражать цели на расстоянии более 130 км, то есть решить проблему устаревания единственного на сегодняшний день в украинской армии оперативно-тактического комплекса "Точка-У", принятого на вооружение еще в 70-е годы прошлого века.

Система "Ольха" очень активно испытывалась в течение 2016—2017 годов. Как сообщил военный эксперт Михаил Жирохов, есть основания надеяться на то, что во втором квартале 2018 года комплекс будет принят на вооружение.

"Сейчас разворачивается серийное производство корпусов — единственного элемента 300-мм ракеты, который не производился в стране", — пояснил Жирохов.

По его словам, "Ольха" является типичным средством ракетного сдерживания, и принятие этой системы на вооружение станет первым реальным результатом украинской ракетной программы.

Также Кабинет министров решил возобновить финансирование программы строительства нового украинского корабля типа "корвет" проекта 58250. Головной корабль этой серии был заложен еще в 2011 году, однако из-за недостатка средств общая техническая готовность корабля по состоянию на 2016 год составляла всего 17%. Однако в конце ноября Кабмин увеличил финансирование программы с 16,2 до почти 32 млрд грн. На эти средства до 2028 года планируется построить четыре таких корабля.

Первый корабль, на строительство которого в будущем году планируется выделить более 850 млн грн, должен быть сдан в 2022 году. Строительство второго корабля предполагается завершить в 2024 году, третьего — в 2026-м и четвертого — в 2028 году.

Напомним, ранее Германия и США достигли консенсуса по миротворцам на Донбассе.