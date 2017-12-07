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Венгрия призвала ввести наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье
В Будапеште считают, что в регионе сильно "напряженная ситуация" и там должна работать постоянная миссия ОБСЕ. Власти Венгрии призвали ввести в Закарпатскую область постоянную миссию наблюдателей ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, сообщили "Европейская правда".
Сийярто заявил, что его страна финансирует в Украине множество программ развития, "инфраструктурных и институциональных проектов".
- Поэтому принятый Украинским парламентом закон об образовании в сентябре этого года стал для нас настоящим разочарованием. Этот закон отнимает существующие права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, что касается образования и обучения на родном языке. Он абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ, - сказал Сийярто.
После этого Сийярто призвал поддержать введение в Закарпатье миссию ОБСЕ, чтобы спасти "150 тысяч ущемленных венгров".
- Мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 000 венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Закарпатской области, - сказал Сийярто.
Сийярто ранее заявил, что Украина, принятием закона об образовании, проигнорировала требования НАТО.
- Проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон об образовании, Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО. Если для Украины важно восстановить сотрудничество с НАТО, ей придется отказаться от закона об образовании, - сказал Сийярто.
СПРАВКА
Украинский закон "Об образовании" из-за языковой нормы раскритиковали 7 стран. Страны недовольны 7-й статьей, согласно которой языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. При этом на языках нацменьшинств (в том числе на российском) могут вести лишь несколько предметов в неделю.
12 октября ПАСЕ приняла резолюцию по Украине, в которой рекомендует пересмотреть статью о языке образования. Точку в споре должна поставить Венецианская комиссия своим вердиктом, который ожидается 11 декабря.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина закон пересматривать не будет. Он считает его важнейшим шагом на пути к продвижению украинского языка.
КСТАТИ
На Закарпатье полиция начала расследовать глумление над флагами Венгрии. Правоохранители квалифицировали это как "хулиганство". В акции участвовали приезжие из других областей.
Теги: Донбасс, Венгрия, Будапешт, НАТО, Закарпатье, ОБСЕ, ПАСЕ
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