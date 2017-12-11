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Будет горячо: ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»

11.12.2017 21:15
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Будет горячо: ЛНР напророчили всплеск «фабрики ужасов»

Переворот в "ЛНР" может привести к всплеску российской пропаганды в регионе, которая не будет подконтрольна вообще никакой цензуре.

Об этом пишет журналист Александр Белокобыльский в своей колонке для "Крым. Реалии".

"Свержение Плотницкого, теперь уже бывшего главаря группировки "ЛНР", не является поводом для радости украинцев. Теперь в ОРДЛО пророссийская пропаганда выходит на новый уровень, а среди "должностных лиц" стоит ожидать соревнования в демонстративной украинофобии", - сказал он.

По его словам, последние кадровые назначения в оккупационной администрации обещают усиление пропаганды под руководством российских кураторов.

В информпространства "республики" возвращаются наиболее радикальные "новороссийские" сайты, которые были запрещены во времена Плотницкого. А руководить "государственной" телерадиокомпанией "ГТРК ЛНР" назначили Сергея Колесникова, который лично писал сценарии фейков об "украинских диверсантах" и занимался информационными спецоперациями в интернете", - написал журналист.

Он утверждает, что на луганское телевидение вскоре вернется "фабрика ужасов".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, ЛНР
 
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