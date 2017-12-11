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Комиссия «Украина - НАТО»: МИД поднимет вопрос выполнение Венгрией обязательств перед Альянсом
Во время запланированного на 14 декабря в Брюсселе заседания комиссии «Украина-НАТО», которое пройдет на уровне послов, украинская сторона намерена поднять вопрос выполнения Венгрией своих обязательств перед Организацией Североатлантического договора, о чем говорится в ответе на запрос «Украинских новостей» Министерства иностранных дел, пишет replyua.net.
В частности, в сообщении отмечается: «Мы имеем намерение обратить внимание стран-участников Североатлантического Альянса на необходимость соблюдения Венгрией собственных по отношению к НАТО обязательств во время заседания комиссии «Украина - НАТО», запланированного на 14 декабря 2017 года на уровне послов в Брюсселе». Касательно вето Венгрии на проведение этого мероприятия, в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что украинская сторона отметила, что готова проработать проекты законов об образовании и языках с общественными объединениями нацменьшинств.
Кроме того в ответе ведомства отмечается, что миссия Украины при Североатлантическом Альянсе предоставила экспертам международного секретариата и делегациям государств-участников организации разъяснения и информационно-аналитические материалы на счет соответствия международным обязательствам Украины норм закона «Об образовании».
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, НАТО
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