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Санкции в действии: госкомпания России отказалась от контроля над энергосистемой Крыма
Российская государственная корпорация «Россети», являющаяся оператором электросетей в России, вполне вероятно не возьмет под свой контроль электрические сети в незаконно аннексированном Россией Крыму, так как это может обернуться для нее санкциями.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Коммерсант», соответствующая информация была представлена источниками в российском правительстве.
В том числе, отмечается, что в ходе совещания у заместителя главы Минэнерго Андрея Черезова 8 декабря на обсуждение был вынесен вопрос альтернативного состава АО «Крымэнерго», которое пытаются создать в Крыму. Исходя из предложенной схемы, членами единой госкомпании на паритетных правах могут войти региональные и федеральные (через Росимущество) власти. В этой схеме не предусмотрено участие АО «Росстетей». «Схему все же примут, если в правительстве решат, что последствия санкций для «Россетей» будут значительными» – пояснил собеседник издания.
По состоянию на сегодняшний день контроль над электросетями аннексированного Крыма осуществляет государственное унитарное предприятие «Крымэнерго», подконтрольное оккупационной администрации полуострова.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, энергетика, санкции
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