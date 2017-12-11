За посылки заставят платить втридорога

11.12.2017 17:35

Нардепы проголосовали за введение дополнительных ограничений на получение посылок из-за границы

Такое решение 7 декабря поддержали депутаты Верховной Рады, проголосовав за изменения в законопроект №6776-д.

Так, совсем скоро украинцы безпошлинно смогут получать только три посылки в месяц по 150 евро каждая. При этом четвертая посылка, согласно действующему законодательству Украины, подлежит обложению налогом.

Кроме того, дополнительной пошлине подлежат товары в посылке, общая сумма которых превышает 150 евро.

Такие ввозные ограничения существовали и ранее, однако, лимита по количеству посылок по 150 евро в месяц не было.

Следует отметить, что также изменились ограничения ввоза товаров в качестве багажа ​​украинцев. В ближайшее время граждане Украины без дополнительной оплаты смогут ввозить товаров на $500 и весом 50 кг при условии, если отсутствовали в стране более 24 часов.

После того, как изменения в законопроект подпишет спикер ВP и президент, новые правила налогообложения вступят в силу.

Напомним, как ранее писала Politeka, хитрый украинец пытался обмануть Государственную фискальную службу – уклониться от налогообложения. Для этого он выбрал весьма изощренный способ – разбил заказ на мелкие партии, оформив их на выдуманных персонажей.

Источник: Politeka



