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Аренда автомобиля за границей что нужно знать
Все чаще украинцы предпочитают однообразию пляжного отдыха путешествия по европейским городам. Чтобы с комфортом провести время, рекомендуется воспользоваться сервисом проката автомобилей. Среди европейцев арендовать автомобиль за границей — обычная практика. После введения безвизового режима это направление становится все популярнее и среди украинских граждан, сообщает dialog.ua.
Для этого необходимо выбрать подходящую компанию-автопрокатчика. Крупные международные компании предлагают развитую сеть представительств в Евросоюзе и в мире, что делает возможной аренду авто в одном офисе, а возврат транспорта — в другом прокатном пункте, городе и даже государстве. Подобные компании, как правило, предлагают довольно высокие цены и соответствующего уровня сервис (исправные машины, поддержку на любых этапах путешествия). Местные компании, в свою очередь, предлагают более доступные ценовые решения и менее качественный сервис (изношенные автомобили с немалым пробегом, недостаточное количество офисов). Кроме того, всегда нужно опасаться мошенников. Компании-посредники предоставляют по широкий выбор автомобилей от всех известных прокатчиков на одном сайте.
Посредники подкупают доступностью цены и простотой бронирования. Однако следует быть готовым к непредвиденным обстоятельствам (иногда клиент до момента подбора машины не знает, какая конкретно фирма предоставит ему прокат). Рекомендуется бронировать транспорт заранее в интернете или обратиться в местное представительство надежной по вашему мнению автопрокатной компании. Так можно получить желаемый автомобиль. С этим стоит поторопиться, в особенности перед праздниками. Список необходимых документов для аренды автомобиля за границей: - заграничный паспорт; - удостоверение водителя международного образца; - именная кредитка VISA/Mastercard. Крупные прокатные компании принимают к оплате от клиентов лишь именные банковские карты. Депозит за автомашину также блокируется на карте. Чаще всего предоплата разблокируется на протяжении нескольких дней после возврата машины. С наличными работают только местные агентства. Поэтому рекомендовано позаботиться о наличии кредитки с именем заблаговременно. В среднем оформить кредитную карту в банке можно за десять-пятнадцать дней. Что следует учесть Получая машину и подписывая договор на автопрокатной станции, с максимальной внимательностью нужно изучить договор и произвести осмотр автомобиля.
Тривиальная истина: смотрите, что подписываете. В крупных компаниях в автопрокат всегда предоставляются авто с полным баком, вернуть автомашину также нужно будет с полным баком. Важно учесть, что за каждый литр недозаправленого горючего материала прокатчик может удержать определенную сумму с предоставленного залога, и цена за топливо чаще всего в таком случае превышает среднерыночную в два раза. Если клиенту предстоит длительная автопоездка, необходимо позаботиться о том, чтобы в тариф включили безлимитный пробег, и уточнить положения об ответственности за автотранспорт. Не повредит узнать, можно ли получить дополнительную страховку.
Чаще всего в тариф включены базовые страховки. Клиент же может снизить свою ответственность за автотранспорт до 0 евро, сумма за автопрокат при этом увеличится, однако такое решение является очень целесообразным. Приобретая страховку, человек покупает собственное спокойствие. Даже если клиент является самым осторожным автоводителем, это не означает, что он застрахован от неприятностей на автодороге. Планируя путешествие, нужно детально изучить систему штрафов за нарушения ПДД выбранной для поездки страны. Необходимо обязательно изучить карту платных дорог (удобный веб-портал, где сгенерированы все платные дороги Европы и США представлен по ссылке: https://www.sixt.com/toll-roads/). В максимальной степени упростить задачу позволит компания Sixt. Здесь можно оплатить автопрокатный сервис в украинской национальной валюте.
Гражданин Украины может сделать это, оставив заявку на интернет-сайте компании https://www.sixt.ua/holiday/allcountry/ или позвонив на горячую телефонную линию +38 044 383 000 6. Опытные менеджеры компании Sixt Украина самостоятельно свяжутся со станцией автопроката в избранной для предстоящего путешествия стране, уточнят все вопросы и предоставят всю требующуюся информацию о размере залога, дополнительных сервисных направлениях и условиях арендования авто. Каждый клиент компании получает прозрачный тариф, никаких скрытых комиссий и переплат. Приятный и немаловажный бонус — предоставляется информационная поддержка на русском и украинском языке двадцать четыре часа в сутки.
Теги: Украина, США, Донбасс, страхование, Европа, аренда, автомобиль
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- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине17:14
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
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