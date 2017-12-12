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Что ЕС сделал, чтоб угомонить Россию в отношении Украины: названы главные шаги
Запад регулярно принимал жесткие меры против РФ, однако решения давались сложно. Европейский Союз ввел санкции против России, отказался признать аннексию Крыма и принял еще ряд шагов, чтоб приструнить российскую агрессию, поэтому сложно ожидать от европейцев большей помощи Украине. Об этом в интервью "Сегодня" рассказала глава программы Восточной Европы и Евразии в Институте международных отношений в Риме Нона Михелидзе.
Она отметила, что ЕС регулярно принимал жесткие меры против России, несмотря на то, что решения давались сложно из-за разногласий европейских политиков.
"Я думаю, что до сих пор ЕС предпринимал смелые шаги в отношении России. В рамках ЕС сложно достичь единогласного принятия решений. Я думаю, что шаги, которые были предприняты с момента аннексии Крыма, являются довольно обнадеживающими.
Давайте коротко подытожим, что было сделано. ЕС не признал аннексию Крыма, ввел санкции в отношении отдельных персон, причастных ко всем этим действиям в отношении территориальной целостности Украины. На дипломатическом уровне было приостановлено участие России в Большой восьмерке. Саммит, который планировался в 2014 году в Сочи (Россия), был перемещен в Брюссель. ЕС приостановил все диалоги относительно визовой либерализации с Россией. В июле 2014 года были введены секторальные санкции в отношении России, которые позже были продлены. Европейский Совет приостановил все двустороннее и многостороннее сотрудничество с Россией. И ЕС более-менее координирует свою санкционную политику с США", – рассказала Михелидзе.
Она подчеркнула, что сложно ожидать от ЕС большего, чем было сделано для Украины. Также эксперта напомнила, что ЕС еще подготовил глобальную стратегию по формированию политики в области безопасности, которая посылает четкие месседжи России.
Теги: Украина, США, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, санкции
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