Языковой скандал: Венгрия выдвинула Украине ультиматум из трех новых условий

12.12.2017 15:52

Венгерские власти выдвинули Украине сразу три новых условия для решения языкового скандала, возникшего после утверждения Верховной Радой новой редакции закона об образовании и публикации выводов Венецианской комиссии, пишет "Диалог.UA".

Получивший одиозную известность глава МИД Венгрии Петер Сийярто перечислил ультимативные требования венгерских властей. Согласно его заявлению, Украина обязана провести переговоры с нацменьшинствами в Закарпатье, прекратить ограничение уже имеющихся прав национальных меньшинств и полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Венгерский министр подчеркнул, что выводы Венецианской комиссии предписывают внести изменения в седьмую статью Закона "Об образовании", в очередной раз напомнив о недавнем требовании венгров. СМИ напоминают, что конфликт между странами возник на почве новой редакции образовательного закона, но на все требования венгров Киев отвечал хладнокровно, дожидаясь выводов экспертов по новой редакции закона. На минувшей неделе комиссия фактически признала правоту Украины, подтвердив право Украины самостоятельно формировать языковую политику.