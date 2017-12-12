- Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине17:14
- Языковой скандал: Венгрия выдвинула Украине ультиматум из трех новых условий15:52
- Песков: «Мы с волнением наблюдаем за эволюцией заявлений Саакашвили»15:20
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- ООН: з початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей15:11
- Путин обменял украинских заложников на убийц журналиста15:00
- Эксперты назвали продукты, которые подорожают к Новому году13:34
- Стало известно, сколько людей находится в палаточном городке под Радой13:15
- Оборот торговли вырос в январе-октябре между РФ и Украиной12:34
- Алексей Белый: Украине необходимо верховенство права, а не его имитация11:54
Языковой скандал: Венгрия выдвинула Украине ультиматум из трех новых условий
Венгерские власти выдвинули Украине сразу три новых условия для решения языкового скандала, возникшего после утверждения Верховной Радой новой редакции закона об образовании и публикации выводов Венецианской комиссии, пишет "Диалог.UA".
Получивший одиозную известность глава МИД Венгрии Петер Сийярто перечислил ультимативные требования венгерских властей. Согласно его заявлению, Украина обязана провести переговоры с нацменьшинствами в Закарпатье, прекратить ограничение уже имеющихся прав национальных меньшинств и полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Венгерский министр подчеркнул, что выводы Венецианской комиссии предписывают внести изменения в седьмую статью Закона "Об образовании", в очередной раз напомнив о недавнем требовании венгров. СМИ напоминают, что конфликт между странами возник на почве новой редакции образовательного закона, но на все требования венгров Киев отвечал хладнокровно, дожидаясь выводов экспертов по новой редакции закона. На минувшей неделе комиссия фактически признала правоту Украины, подтвердив право Украины самостоятельно формировать языковую политику.
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, язык, скандал
- «Народный фронт» требует от Венгрии «умерить антиукраинские страсти»
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Рада "зачистила" министров, сделала Турчинова президентом и наступила на языки
- Сосед Украины предложил Москве союз против Киева
- Венгерские националисты выдвинули Украине ультиматум
- Украина «отвоевала» землю на границе с Венгрией
- Мариупольский «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса» выставят на продажу18:22
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"17:59
- Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков17:41
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео15:37
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- Мариупольский «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса» выставят на продажу18:22
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"17:59
- Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков17:41
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине17:14
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В МАРИУПОЛЕ? 07:11
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители06:56
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака06:38
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса