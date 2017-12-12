Ляшко указал Рыбалке на "дверь" из-за выходки в Нью-Йорке

12.12.2017 21:20

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал члена своей партии Сергея Рыбалку сделать выбор между "понтами" перед своей девушкой и местом среди "радикалов". Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, передает from-ua.com.

"Размещение моим коллегой Сергеем Рыбаком видеобордов в Нью-Йорке - это полная ерунда. И очень плохая реклама для нашей команды, я о таком не просил! Когда ты публичный человек - должен всегда думать о последствиях своих действий. Предлагаю Сергею определиться чем дальше заниматься или понтоваться перед своей девушкой, или работать на Украину в моей команде", - написал Ляшко.

Напомним, нардеп Сергей Рыбалка разместил фото своей подруги Анастасии Байбородиной на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке, для того, чтобы поздравить ее с днем ​​рождения. Соответствующие фото опубликовала сама Байбородиной в социальных сетях.

Также напомним, Сергей Рыбалка недавно был уволен парламентом с должности председателя финансового комитета. Его работу на этом посту эксперты финотрасли и вкладчики банков оценили очень низко.