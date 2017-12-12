- Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине17:14
- Языковой скандал: Венгрия выдвинула Украине ультиматум из трех новых условий15:52
- Песков: «Мы с волнением наблюдаем за эволюцией заявлений Саакашвили»15:20
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- ООН: з початку конфлікту на Донбасі загинули 10 303 людей15:11
- Путин обменял украинских заложников на убийц журналиста15:00
- Эксперты назвали продукты, которые подорожают к Новому году13:34
- Стало известно, сколько людей находится в палаточном городке под Радой13:15
- Оборот торговли вырос в январе-октябре между РФ и Украиной12:34
- Алексей Белый: Украине необходимо верховенство права, а не его имитация11:54
Путин обменял украинских заложников на убийц журналиста
Президент Турции Реджеп Эрдоган обменял заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух людей, которые подозреваются в убийстве редактора сайта "Кавказ-Центр", сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в ходе брифинга 12 декабря в Киеве, передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".
"Вы знаете, что 25 декабря были освобождены два заместителя председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Было много разговоров, что якобы начинается какая-то либерализация, Путин (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") сделал гуманный шаг. На самом деле оказалось совершенно другое. Этих людей Эрдоган обменял на двух бандитов, которые убили редактора сайта "Кавказ-Центр", – отметил он.
Джемилев напомнил, что через несколько дней после освобождения Чийгоза и Умерова в Крыму арестовали еще четверых крымских татар.
"При этом одна женщина была попросту убита", – сказал он.
25 октября 2017 года осужденных в аннексированном Россией Крыму Умерова и Чийгоза отправили в Турцию. По словам лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину.
26 октября они встретились с Эрдоганом, а 27 октября прилетели в Киев.
Адвокат Николай Полозов заявил, что они о помиловании не просили.
Министр иностранных дел Украины Климкин отметил, что схему передачи Умерова и Чийгоза оставят в секрете для освобождения других политзаключенных.
Издание Habertürk сообщило 29 ноября, что Турция в обмен на Чийгоза и Умерова выдала РФ двух российских агентов Александра Смирнова и Юрия Анисимова, арестованных по подозрению в убийстве чеченских диссидентов. Их задержали в апреле 2016 года в результате спецоперации, начатой после убийства в Стамбуле чеченского командира, администратора сайта "Кавказ-Центр" Абдулвахида Эдельгириева в ноябре 2015 года.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, обмен, убийцы, заложники
- Путин связал освобождение Савченко с надеждами на "уменьшение противостояния на Донбассе"
- Путин не убоялся "проклятия Шумахера" (ВИДЕО)
- Донбассу грозит мощная эскалация после визита Путина в США - Павел Климкин
- "Если зайдете в Мариуполь – мы уложим сто тысяч ваших военных, поставим Украине оружие и отключим SWIFT" - Керри передал Путину "последнее американское предупреждение"
- Мариуполь потребовал моратория, милиции и разоружения (ФОТО)
- Путин согласился с Порошенко по миссии ОБСЕ
- Мариупольский «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса» выставят на продажу18:22
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"17:59
- Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков17:41
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео15:37
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- Мариупольский «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса» выставят на продажу18:22
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"17:59
- Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков17:41
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине17:14
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В МАРИУПОЛЕ? 07:11
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители06:56
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака06:38
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса