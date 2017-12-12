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РЖД перевела поезда в обход Украины

12.12.2017 09:59
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РЖД перевела поезда в обход Украины

ВАТ РЖД пустила все составы по линии Журавка-Миллерово, то есть в обход Украины, передает zi.dn.ua.

Теперь по этому маршруту будут следовать все поезда южного направления. По старому участку, который проходит через территорию Украины, поезда больше курсировать не будут.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что речь идет, в первую очередь, про 62 пары пассажирских составов и еще 30 пар грузовых.

Ранее все российские поезда южного направления, в том числе и Москва-Адлер, должны были ехать через Луганскую область и два раза пересекать государственные границы.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, граница, Луганская область, железная дорога, маршрут, поезда
 
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