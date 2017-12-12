"Угрожают вспороть живот и подвесить за ноги", - российские сторонники "ДНР" в Москве открыто угрожают расправой организаторам показа фильма о войне на Донбассе. ВИДЕО

12.12.2017 18:39

Громкий скандал со срывом фильма о войне на Донбассе в Москве набирает обороты. Стало известно, что в адрес организаторов фестиваля "Артдокфест" поступают угрозы физической расправы, передает dialog.ua.

СМИ напомнили, что скандал разгорелся на минувших выходных во время показа фильма "Полет пули" о бойцах батальона "Айдар", когда в кинотеатр ворвались ветераны "Новороссии" и "ДНР", угрожая созвать боевиков со всей Москвы и сорвать показ. Режиссер и организатор фестиваля Виталий Манский сообщил, что после скандала в его адрес по телефону поступают жуткие угрозы физической расправы.

Он также добавил, что ему лично угрожают и в социальных сетях. При этом лица террористов Донбасса попали на видео в момент, когда боевики с угрозами вломились в кинотеатр.