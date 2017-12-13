- Инфляция в текущем году превысила прогнозы, - Нацбанк10:50
- Обострение на передовой Приазовья, применена тяжёлая артиллерия10:38
- Ядерный полуостров с легкой руки Кремля: в России рассказали об атомной бомбе в Крыму10:20
- В Мининфраструктуры заявили о планах прекращения железнодорожного сообщения с Россией10:02
- День святого апостола Андрея Первозванного: что нельзя делать09:46
- Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины09:30
- Трамп подписал оборонный бюджет США-2018: Какую сумму выделят Украине?08:00
- На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе07:34
- Украина запустила экспертизу строительства моста Путина в Крым07:15
- ВСУ зафиксировали значительную неявку призывников в военные комиссариаты22:29
Ядерный полуостров с легкой руки Кремля: в России рассказали об атомной бомбе в Крыму
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Россия действительно разместила ядерное оружие в оккупированном Крыму, а также “постаралась” чтобы про это все узнали.
Об этом он рассказал “Обозревателю”.
“Я думаю, что идея о том, что ядерное оружие в Крыму есть, соответствует действительности. Похоже, что его действительно туда завезли”, – сказал Орешкин.
Политолог считает, что Россия “слила” информацию эту информацию Западу.
“Что характерно: в Москве сделали все, чтобы утечки информации о расположении там ядерного оружия стали достоянием гласности. Это элемент дипломатической работы – мир должен знать, что в Крыму есть атомная бомба.
Соответственно, если кто-то попытается вернуть Крым силой, то ему придется брать на себя ответственность за возможные последствия ядерных взрывов.
Это чисто пропагандистский шаг – довольно логичный и довольно успешный”, – признал политолог.
Также он назвал такое поведение шантажем.
О размещении Россией ядерного оружия в Крыму недавно заявил президент Фонда Потомак Филипп Карбер.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ядерное оружие
- Россия должна вернуть Украине Крым и прекратить войну на Донбассе - Госдеп США
- Что у трезвого на уме... - в Крыму пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг и выкрикивал оскорбления в адрес РФ
- Репресії проти адвокатів охопили Крим, – правозахисниця
- Россия должна забрать Черноморский флот из Крыма!
- Действия Путина в Крыму поддержали Боярский, Безруков и Олег Табаков
- Россияне уверены, что захватят Крым за месяц, а потом и на востоке "что-то будет" (ВИДЕО)
- Обострение на передовой Приазовья, применена тяжёлая артиллерия10:38
- В Приазовье началось усиление военных действий19:39
- В колониях неподконтрольного Донбасса происходят страшные вещи, – правозащитники19:24
- За три месяца из-за войны на Донбассе погибли 15 мирных человек18:57
- Мариупольский «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса» выставят на продажу18:22
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"17:59
- Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков17:41
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- Сайт ФИФА заблокировал жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-201811:00
- Инфляция в текущем году превысила прогнозы, - Нацбанк10:50
- Обострение на передовой Приазовья, применена тяжёлая артиллерия10:38
- Blue Origin запустила в космос ракету с "туристом"-манекеном (ВИДЕО)10:30
- Ядерный полуостров с легкой руки Кремля: в России рассказали об атомной бомбе в Крыму10:20
- В Мининфраструктуры заявили о планах прекращения железнодорожного сообщения с Россией10:02
- День святого апостола Андрея Первозванного: что нельзя делать09:46
- Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины09:30
- Тиллерсон заявил о готовности США вступить в переговоры с КНДР09:16
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Какие масла использовать для волос? Полезная памятка09:05
- Что нельзя дарить на Новый 2018 год08:20
- Целебная калина: шесть лучших народных средств для здоровья07:50
- Поставьте дома стакан с водой, солью и уксусом. Через сутки вы увидите то, что скрыто от ваших глаз!20:43
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В МАРИУПОЛЕ? 07:11
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители06:56
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака06:38
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители
- Мариуполь хочет стать столицей