Кравчук сделал заявление о переговорах между Украиной и РФ

13.12.2017 16:48

Первое, что Россия должна сделать для урегулирования своих отношений с Украиной – это придерживаться норм международного права, только потом можно будет провести переговоры между странами.

Об этом первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил в интервью RT, передает Обозреватель.

"Не нужно слов о вечной дружбе и вековой истории. Это хорошо, но Россия и Украина должны принять решение, что они в своих отношениях руководствуются международным правом. Это первое", - подчеркнул он.

Следующим шагом после этого должен стать отказ России от принципа давления силой или торговыми ограничениями.

"И в-третьих, Россия и Украина должны начать переговоры", - добавил Кравчук.

Источник: https://from-ua.com