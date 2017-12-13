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Кравчук сделал заявление о переговорах между Украиной и РФ

13.12.2017 16:48
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Кравчук сделал заявление о переговорах между Украиной и РФ

Первое, что Россия должна сделать для урегулирования своих отношений с Украиной – это придерживаться норм международного права, только потом можно будет провести переговоры между странами.

Об этом первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил в интервью RT, передает Обозреватель.

"Не нужно слов о вечной дружбе и вековой истории. Это хорошо, но Россия и Украина должны принять решение, что они в своих отношениях руководствуются международным правом. Это первое", - подчеркнул он.

Следующим шагом после этого должен стать отказ России от принципа давления силой или торговыми ограничениями.

"И в-третьих, Россия и Украина должны начать переговоры", - добавил Кравчук.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры
 
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