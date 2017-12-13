На Западе дали неутешительный прогноз по окончанию войны на Донбассе

13.12.2017 07:34

Конфликт на Донбассе будет заморожен в том виде, в котором мы его видим сейчас на протяжении ближайших нескольких лет, о чем заявил французский политолог, автор книг об Украины и Российской Федерации Лоран Шамонтен, пишет replyua.net со ссылкой на «Апостроф».



Так, Шамонтен сказал: «На мой взгляд, сценарием наивысшей вероятности будет обыкновенный застой. Конфликтная ситуация на востоке Украины будет продолжаться на низкой интенсивности еще, быть может, несколько лет. А причиной тому есть то, что все находятся в тупике. Кто и что там изменить может? По всей вероятности мы еще несколько лет будем в таком тупике находиться». Также эксперт добавил, что поддержка Украинского государства со стороны западных стран останется на том же уровне.



Кроме того он отметил, что конечно же, существует неопределенность на счет того, что может произойти в России. И с одной стороны, для РФ опасно откровенно идти дальше, развивать конфликт против Украины, опасно начинать новый конфликт в других странах постсоветского пространства. Но, на самом деле, по словам Шамонтен, более всего, что конец конфликту на Донбассе может наступить в результате действия антироссийских санкций.