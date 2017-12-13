Разведка: боевики обстреляли жилую часть Луганского, чтобы обвинить ВСУ

13.12.2017 20:15

По данным разведки штаба АТО, противник продолжает поиск новых способов обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах на линии боевого соприкосновения, а также жилых кварталов на временно неподконтрольных Украинt территориях.

Характерно, что эти провокации активизируются накануне плановых визитов представителей ОБСЕ, Красного креста или СМИ, что, собственно имеет целью дискредитацию Украины в глазах международного сообщества.