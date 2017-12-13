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Трамп подписал оборонный бюджет США-2018: Какую сумму выделят Украине?
Всего Украина получит 350 млн долларов военной помощи
Украина может получить от США летальное оборонительное вооружение после того, как президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 год. Об этом говорится в заявлении украинского посольства в США.
Как отметили в украинском дипломатическом представительстве, документ санкционирует возможность передачи Украине летального оружия.
"Закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферах", – говорится в сообщении.
Кроме того, выделенные средства также уйдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.
Напомним, 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов оборонной помощи.
Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон пока не принимал решения о поставках летального оружия в Украину.
Недавно посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, какое вооружение Украина получит от США. По его словам, американцы также возьмутся за реабилитацию украинских военных на территории США.
В свою очередь Расмуссен объяснял, почему НАТО не может предоставить оружие Украине. Экс-генсек Альянса рассказывал, что украинская армия нуждается в военной помощи, но предоставить ее могут только США.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп
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