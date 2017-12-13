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Турчинов отправился в штаб-квартиру НАТО: стали известны планы
Секретарь СНБО расскажет военным Альянса о противодействии российской агрессии
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пребывает с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Сообщается, что Турчинов встретится с Йенсом Столтенбергом, которого на днях оставили генсеком НАТО до 2020 года, с которым проведет переговоры. Также они примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, на которой Турчинов выступит с развернутым докладом по вопросам безопасности ситуации на Востоке Европы и противодействии российской агрессии.
Кроме того, секретарь СНБО проведет встречу с начальником штаба Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Маркусом Кнайпом.
Планируется также, что Турчинов посетит Многоцелевой центр управления операциями по урегулированию кризисов и Ситуационный центр штаб-квартиры НАТО.
Как рассказывала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украина перешла на новый формат сотрудничества с НАТО. По ее словам, самым большим стратегическим достижением Киева в этом году является определение целей сотрудничества с НАТО.
Ранее межпарламентский совет Украина-НАТО призвал нарастить поддержку Украины. Сопредседатели Совета осудили оккупацию Крыма Россией и подчеркнули приверженность территориальной целостности Украины.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Турчинов, НАТО
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