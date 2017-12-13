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Украина запустила экспертизу строительства моста Путина в Крым

13.12.2017 07:15
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Украина запустила экспертизу строительства моста Путина в Крым

Украина начала проведение экологической экспертизы по строительству моста через Керченский пролив, чтобы инициировать суд на международном уровне.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень важен такой аспект нашей работы, как противодействие возможной экологической катастрофе, которая может возникнуть из-за строительства так называемого Керченского моста. На сегодня в рамках уголовного производства крымской прокуратуры проходит экологическая экспертиза", - сказал Луценко.

Он отметил, что в случае подтверждения вероятности экологической катастрофы Украина обратится к странам Черноморского сотрудничества (Болгария, Грузия, Румыния, Турция) с предложением создания совместной следственной группы для проведения досудебного расследования, а потом и судебного, по вопросу строительства моста в Крым.

По словам генпрокурора, фигурантам такого суда грозят перспективы заочного осуждения, а также экономические санкции.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, экспертиза, экология, Керченский пролив
 
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