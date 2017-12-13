В Мининфраструктуры заявили о планах прекращения железнодорожного сообщения с Россией

13.12.2017 10:02

Предприятие «Укрзализныця» изучает вероятность прекращения железнодорожного сообщения с Россией после запуска последней поездов в обход Украины. Как передает replyua.net, с заявлением соответствующего содержания выступил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян в прямом эфире телеканала «112.Украина».



«Вопрос относительно железнодорожного сообщения с Россией, прежде всего, сейчас рассматривается в «Укрзализныце». Я считаю, что в следующем году мы сможем сообщить об окончательном решении. Существует две составляющие – перевозка грузов и перевозка пассажиров. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, который курсирующий по направлению «Кишинев-Москва» и несколько украинских, следующих на Москву. Когда «Укрзализныця» проведет соответствующий анализ, мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», – рассказал министр. Он добавил, что Украина не понесет ущерба, если российские поезда прекратят курсировать через украинскую территорию.



«Возможно, кому-то невозможно, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские на юг России, в свое время «Укрзалізниця» заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении», - отметил Омелян.