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В обход запретов? Сваты вернутся на экраны украинцев

13.12.2017 13:05
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В обход запретов? Сваты вернутся на экраны украинцев

Сериал "Сваты", который недавно запретили показывать в Украине из-за съемок в нем российского актера Федора Добронравова, опять вернется на телеэкраны. Об этом сообщает Politeka.

Украинцы смогут увидеть сериал на одном из телеканалов в новогоднюю ночь. Как стало известно, фрагмент "Сватов" включит "95 квартал" в свой праздничный концерт.

Кроме того, часть новогоднего шоу посвятят шуткам вокруг запрета популярного в Украине сериала.

"Сваты" решили запретить для трансляции на телеканалах после того, как выяснилось, что российский актер Федор Добронравов посещал аннексированный Крым. На это решение СБУ резко отреагировал шоумен и юморист Владимир Зеленский. Он раскритиковал украинские спецслужбы, которые закрыли Добронравову въезд в Украину.

Ряд известных украинских актеров также тали в защиту популярного сериала, раскритиковав решение СБУ.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, телевидение, Сваты, запрет, сериал
 
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