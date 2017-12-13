В обход запретов? Сваты вернутся на экраны украинцев

13.12.2017 13:05

Сериал "Сваты", который недавно запретили показывать в Украине из-за съемок в нем российского актера Федора Добронравова, опять вернется на телеэкраны. Об этом сообщает Politeka.

Украинцы смогут увидеть сериал на одном из телеканалов в новогоднюю ночь. Как стало известно, фрагмент "Сватов" включит "95 квартал" в свой праздничный концерт.

Кроме того, часть новогоднего шоу посвятят шуткам вокруг запрета популярного в Украине сериала.

"Сваты" решили запретить для трансляции на телеканалах после того, как выяснилось, что российский актер Федор Добронравов посещал аннексированный Крым. На это решение СБУ резко отреагировал шоумен и юморист Владимир Зеленский. Он раскритиковал украинские спецслужбы, которые закрыли Добронравову въезд в Украину.

Ряд известных украинских актеров также тали в защиту популярного сериала, раскритиковав решение СБУ.

Источник: https://from-ua.com