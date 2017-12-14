Почему украинские власти сворачивают реформы и холодеют к Западу?

14.12.2017 13:58

В Украине сейчас наступил идеальный период для начала поиска особого украинского пути, когда наглые европейцы будут объявлены неблагодарными людьми, которые не оценили роль украинской элиты в защите европейской зоны комфорта от восточных орд. Конечно, идеальный только для элиты, сообщает 112.ua.

Недавняя атака, синхронно проведенная против НАБУ прокуратурой и двумя коалиционными фракциями, разворачивалась на фоне очередного политического дежавю: елка, то ли майдан, то ли палаточный городок, арест известного политика, тысячи людей на улицах. Казалось, национальная элита открыла очередные состязания по любимому у нас в стране виду спорта: наступанию на грабли при всем честном народе. Это в России смерть и на миру красна, у нас все не так пафосно: на миру не стыдно и на грабли наступить. Особенно, если этого требует политическая конъюнктура, которая в Украине столь же долгожданна для политиков, как и клев для рыбака.

Итак, лидеры двух фракций, "Народного фронта" и БПП, подали законопроект о возможности снятия руководителя НАБУ с должности без вывода аудиторов, с выбором которых ВР никак не определится. Законопроект, как это водится в нашем политикуме, был из разряда "ночных": подали на сон грядущий, с тем, чтобы уже с утра, продрав глаза, принять в первом чтении и в целом. Эта законодательная атака сопровождалась как всегда блестящим спичем генерального прокурора перед депутатами, в котором он призвал детективов-баламутов "вернуться в Сорренто", что в Украине трактуется как возврат в "законодательное поле", из которого в последние годы не вышел разве что только "ленивый". По мнению генерального, следователи немного "заигрались". В переводе с эзопового языка на народный это следовало воспринимать так: ребята, вы зашли в чужую песочницу, или кто вы такие, вас здесь не ждали.

Особое недовольство у генпрокурора вызвала жалоба руководителя НАБУ в Вашингтонский обком. Как пел когда-то Высоцкий: "Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да я же их читал". В связи с этим "челобитчикам" к "деду Трампу" был дан простой совет: самим различать "коричневое вещество" от повидла и не привлекать к этому увлекательному процессу "подписку" из ФБР.

Как бы не пыталась наша власть придать всем этим разборкам "в маленьком Киеве" налет камерности и формат "мы сами хозяева на своей земле", западные партнеры, которые уже как бы и не партнеры вовсе, а доноры на постоянной основе, не могли пропустить все указанное выше мимо своих ушей. Тем более, что "уши" регулярно докладывали "в центр".

Представительство Европейского Союза в Украине заявило, что ключевым элементом в отношениях ЕС и Украины являются вовсе не реформы здравоохранения и пенсионной системы, скальпы которых висят в кабинете премьера, а банальная борьба с коррупцией. Реформы экономики, социальной сферы, обороны, государственного управления – это все первый, второй, третий и четвертый элементы будущего благополучия Украины. А вот борьба с коррупцией – это, так сказать, самый главный, пятый элемент. Кстати, кому как не нынешнему президенту не знать о важности "пятого элемента"?

Атаку на НАБУ в ЕС расценили как подрыв общественного доверия по отношению к эффективной системе борьбы с коррупцией. Работу таких институций нужно всемерно поддерживать, а не "подрывать" ночными законодательными атаками.

Не заставили себя ждать и американцы. В своем официальном заявлении Госдеп США заявил, что срыв антикоррупционной программы, которая только начала реализовываться в Украине, может "подорвать" не только вновь созданные институты, но и международную поддержку Украины на ключевых уровнях, в том числе и на самом важном для нынешней украинской власти – финансовом: без моральной поддержки Запада, думаю, наш истеблишмент вполне смог бы обойтись. Как говорится, не учите нас жить, помогите материально.

В качестве дежурной оплеухи американцы не преминули вновь процитировать государственного секретаря США Тиллерсона: "Для Украины нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она потеряет свою душу по причине коррупции". Кажется, это высказывание превращается в "общее место" американской риторики в отношении нашей страны, такая себе "украинская мантра заморского гостя".

Но самый болезненный удар был нанесен, как это и следовало ожидать, из "аппарата искусственной почки" для Украины, то есть из МВФ. Кристин Лагард, глава Фонда, заявила, что "мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине… Борьба с коррупцией является ключевым требованием украинского общества, имеет решающее значение для обеспечения более сильного и справедливого роста и является частью обязательства правительства в рамках программы с МВФ".

Простыми словами, если не перестанете безобразничать и "хулиганить", не видать вам нового кредитного транша МВФ, как "европейского вала" на восточной границе. Как известно, в этом году Украина получила от Фонда всего один транш в размере 1 млрд долл., при этом сумма выплаченных Украиной долгов в пользу МВФ составила 1,3 млрд долл. С таким балансом сотрудничества далеко не уедешь.

Вся эта чехарда с заявлениями могла вызвать один резонный вопрос: зачем? Ведь постоянно выпрашивать помощь в десятках европейских столиц в виде всевозможных грантов и траншей, некоторые исчисляются даже не миллионами, а десятками тысяч евро, и при этом претендовать на самостоятельную внутреннюю политику – это, извините, какой-то "Херасков"… Напоминает бедного дворянина, который требует пылкой любви. А в нашем случае, не дворянин, не бедный, но все же требует, пусть и не для себя, а для бедной страны… При таком раскладе отечественная политическая "элита" напоминает ребенка, которому "приспичило" и он присел на корточки посреди Крещатика, закрыв ладошками глаза, думая, что его никто не видит. Оказывается, видят и даже делают замечания.

Политика – квинтэссенция экономики. Так говорил классик политической экономии. Поэтому любые истоки тех или иных политических решений стоит искать именно в экономической плоскости. Один УБОПовец как-то рассказывал, что большинство своих дел он раскрыл, анализируя приходно-расходные кассовые ордера банков.

Попробуем и мы заглянуть в гроссбух нашего государства, чтобы понять причины перманентной любви к Западу отечественной политической элиты и такие же перманентные порывы оной искать свой особый украинский путь.

Некоторые ответы может дать такой показатель как отношение размера золотовалютных резервов НБУ к объему импорта товаров. Классическая теория минимальной достаточности международных резервов центробанка говорит о том, что они должны покрывать трехмесячный импорт. Но мы не будет считать дни покрытия, а проанализируем просто отношение ЗВР к годовой сумме товарного импорта. Оказывается, в декабре 2013 года, то есть в период "позднего Януковича", данный показатель составил 25%, резервы хоть и превышали нынешний уровень на несколько миллиардов, но и импорт в 1,6 раза превышал показатели текущего года. Система функционирования властных элит построена в Украине таким образом, что финансовый поток формируется в двух сферах: внутренней и внешней. Внешняя – это коррупционный налог на экспортную выручку частных и государственных предприятий, то есть, это та валюта, которая так не дошла до страны. Внутренняя сфера – это коррупционный налог на финансовый оборот внутри страны, который, естественно, формируется в гривнах. Все финансовые потоки концентрируются в нескольких ключевых точках сбора: газ, электрика, бюджетные программы и т.д., а затем распределяются между несколькими "семьями", которые находятся при власти. Для вывода внутреннего финансового потока нужны доллары, примерно 5 млрд долл. в год. Потребность в валюте падает по мере проращивания властных структур в поры экономики. В первые несколько лет после прихода к власти новые элиты просто массово выводят капитал, "быстрые" гривны превращаются в "быстрые" доллары. По мере того, как провластный рой, сгрудившийся вокруг новой "матки", обживает улей, отток капитала приостанавливается: появляются объекты, куда можно "инвестировать", а не просто выводить капиталы за рубеж.

Именно в период падения резервов НБУ, когда запасов для потребностей элит не хватает, и рождаются всевозможные мегапроекты, наподобие интеграции с ЕС или в Таможенный союз, при чем обе идеи могут вполне благополучно умещаться в голове одного президента и даже в одном полушарии. Вопрос в том, кто больше даст.

Такой реперной точкой для властных элит, подсознательно конечно, выступает отметка в 20-25% (отношение резервов НБУ к импорту). Когда страна приближается к этой отметке, элиты начинают предлагать либо РФ свою лояльность, либо Западу – реформы. Наоборот никак нельзя, ведь России наши реформы нужны так же, как Западу лояльность местных элит.

Подписав пакет договоренностей с РФ в декабре 2013, Янукович представил пополнение запасов НБУ на 15 млрд долл., полученных в виде кредита от россиян (реально пришло только три): то есть анализируемый нами показатель должен был увеличиться до 43%. Отношение резервов НБУ к импорту в размере 40% и выше – это вторая реперная точка, показывающая, что всех внешних партнеров можно просто послать "в сад". Ведь с такими параметрами внешние партнеры уже не нужны.

В конце 2014 года наш индикатор опустился до 13%, и элиты поняли, что настало время "системных реформ". Именно эту "конфету" и нужно было продать Западу.

В 2015 году индикатор финансовой "независимости" вырос до 34% - самое время немного нажать на тормоза и внести размеренность и солидность в такое важное занятие, как реформирование страны.

В 2016-2017 годах индикатор почти достиг желаемой для элит отметки – 37-38%. О реформах еще говорят и даже под видом оных пытаются представить, например, реформы пенсионной системы и здравоохранения. Но где-то в глубине души элиты уже понимают, что время долгожданной "независимости" от порядком надоевших кураторов с их постоянным морализаторством и поучениями близко как никогда.

В 2018 году индикатор должен повыситься до 42%. У Януковича подобное почти получилось в 2013-м… Самое время объявить электорату о том, что мы не будем не только советами Москвы, но и варшавским "мусором". Идеальный период для начала поиска особого украинского пути, когда наглые европейцы будут объявлены неблагодарными людьми, которые не оценили роль украинской элиты в защите европейской зоны комфорта от восточных орд.

Важную информацию дает и соотношение объемов валюты, купленной на межбанке, и товарного импорта. В 2015 году на межбанке было куплено 68,8 млрд долл., в то время как импорт товаров по данным НБУ составил 38,9 млрд долл. Разница составила почти 30 млрд долл.: элиты бежали и выводили. В 2016 году межбанк сократился до 60 млрд долл., а импорт товаров вырос до 40 млрд долл., сальдо нетоварного оттока капитала составило почти 20 млрд долл. В 2017 году (январь-октябрь) наблюдаем вообще уникальную ситуацию: товарный импорт превысил межбанк на 6 млрд долл.: элиты уже никуда не бегут, каналы по выводу оптимизированы, пошел процесс обживания "улья", "матку" готовят на новый срок. Да, еще: внутренний рынок более-менее сбалансирован, внешние кураторы уже не нужны, равно, как и анонсированные реформы.

Проблема заключается в том, что весь этот "собственный путь" и опора на внутренние силы продлятся ровно год, до следующих выборов. А затем новый обвал, необходимость погашения внешних долгов, падение индикатора, указанного выше до 15-20%, бегство капиталов. И новые обещания западным донорам провести все необходимые реформы, но уже в новом политическом цикле. Точнее, в течение первых 2-3 лет. А затем вновь "собственный путь", твердое нет иностранным "обкомам" и гордость за себя…

Причина этого рецикла достаточно проста: никто и никогда не сможет добраться до мягкого подбрюшья наших элит, под коим понимается система рентной экономики и сбора "полюдья" в пользу нескольких семей по всей стране. Поэтому все реформы у нас обречены останавливаться у невидимой красной черты. Что в этих условиях может сделать Запад? Только две вещи: поддержка гражданского общества внутри страны и жесткий финансовый мониторинг для наших элит за ее пределами.

Фильм "День сурка" видели? Ну, это почти про нас…Хотелось бы, чтобы и с таким же хеппи-эндом.