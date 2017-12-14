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Политолог объяснил, почему Путин не отцепится от Украины
Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что ничего принципиально нового президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря не сообщил. Об этом политолог сказал «ФАКТАМ», комментируя заявление хозяина Кремля о необходимости «объединения» России и Украины.
«Путин хотел реализовать большой реинтеграционный процесс на постсоветском пространстве еще во время первого срока своего президентства. Напомню, что он еще в 2003 году запустил проект Евразийского союза. Украина даже присоединилась к этому процессу, но в конце концов взяла курс на европейскую интеграцию. Да и мантру о том, что „русские и украинцы — один народ“ российский президент повторяет вот уже много лет. Во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Путин пытался убедить лидеров западных стран, что Украина вообще не является государством и в своем нынешнем виде якобы сложилась благодаря Российской империи и СССР. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений: президент РФ от Украины не отцепится», — сказал Владимир Фесенко.
Политолог считает, что Путин неадекватно воспринимает нынешнюю ситуацию, которая кардинально изменилась после российской оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.
«Большинство украинских граждан, согласно соцопросам, считают Россию агрессором. А половина россиян называет Украину врагом», — отметил Владимир Фесенко.
Напомним, Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря заявил, что весь мир идет по пути объединения, поэтому, дескать, и России с Украиной «нужно обратить на это внимание».
«Нас сначала растащили, а потом стравили. Мы должны наконец прийти к осознанию того, что выгодно Украине и России, а что контрпродуктивно. Давайте вместе над этим будем думать», — сказал хозяин Кремля.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, НАТО
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