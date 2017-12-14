Власти Киева хотят потребовать от Москвы 33 вагона золота за Донбасс

14.12.2017 08:52

В ходе пресс-конференции украинского Хельсинского сообщества по правам человека, состоявшейся в Киеве, прозвучало новое антироссийское заявление, передает Геополитика.

Официальный Киев, как это уже случалось неоднократно, предпринимает активные попытки переложить ответственность за происходящее в Донбассе на Россию. Теперь украинские власти намерены взыскать с РФ, как с «агрессора» и «оккупанта» золото в количестве 33 вагонов за «разрушения», нанесенные Донбассу.

Такое заявление на пресс-конференции сделал глава аналитического отдела украинско-Хельсинской группы Олег Мартыненко.

«У нас имеются незаслуженно забытые проблемы, с которыми Украина столкнулась в ходе вооруженного конфликта на Юго-Востоке страны. В частности, это экологический урон, который Киев расценивает, как важнейшую составляющую этого конфликта», — сказал Мартыненко.

Украина последние новости: он не скрывает, что обстрелы ведутся с обоих сторон, однако подчеркивает, что возместить ущерб Украине почему-то должна Россия.

По словам Мартыненко, Академия наук Украины совместно с Министерством обороны подсчитала, что нанесенный ущерб уже составил запредельную сумму, которая равна 33 вагонам золота высшей пробы. В случае выплаты контрибуции Россия потеряет весь свой золотой запас, который уйдёт на выплаты Украине.