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Все не могут быть патриотами: известная актриса высказалась о гастролях украинских артистов в России. ВИДЕО

14.12.2017 18:59
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Все не могут быть патриотами: известная актриса высказалась о гастролях украинских артистов в России. ВИДЕО

Украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская считает, что все украинские артисты не могут быть патриотами, но время их рассудит. Об этом она рассказала "Апострофу".

"Конечно, я понимаю, как взрослый человек, не будет все так, как бы мне хотелось. Я бы хотела, чтобы все единодушно широкими рядами были патриотами Украины. Так не бывает. Кто-то обязательно слабее, кто-то поддается на соблазн денег, иных факторов, поэтому едет. Я думаю, что от наших слов и наших рассуждений ничего не изменится. И то или иное лицо выбирает то, что оно выбирает", - сказала Сумская.

Но, говорит наша собеседница, время рассудит артистов, которые ездят на гастроли в Россию.

"Время все рассудит. Кто-то канет в лету, придут новые, молодые певцы. У нас сейчас большая армия очень талантливых молодых девушек и парней, которые поют просто роскошно. И это радует больше душу, чем то, что кто-то не так повел себя. У каждого человека есть выбор. Он, правда, происходит на глазах у всей публики, у всех людей. На то они и публичные люди, чтобы кто-то себя так вел, а кто-то иначе", - добавила актриса.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, актриса, патриоты
 
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