Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Боится! Саакашвили бурно отреагировал на заявление Путина

15.12.2017 08:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боится! Саакашвили бурно отреагировал на заявление Путина

Экс-президент Грузии и глава движения "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин упомянул его на большой пресс-конференции из-за страха и ненависти.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто в воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил. Путина больше всех устраивает существующая в Украине "будка", и он не хочет ее расшатывать, а меня он ненавидит и боится как черт ладана", - отметил он.

Саакашвили уверен, что дело против него и его арест – "это совместная операция ФСБ и СБУ".

"Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?" - спросил Саакашвили.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, Путин, Саакашвили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх