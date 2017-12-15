Експерт: Путін дуже боїться, що Верховна Рада проголосує за закон про реінтеграцію Донбасу

15.12.2017 18:58

Путін не став приховувати свого головного бажання. Він під час своєї нещодавньої прес-конференції чітко перед сотнями телекамер заявив – Росія хоче, щоб Донбас отримав якийсь особливий статус, щоб за допомогою цього регіону тиснути на всю Україну. Як передає replyua.net, про це в ефірі «Громадського радіо» розповів український блогер Кирило Сазонов.



На його думку, Путіну не потрібен Донбас, він не планує його анексувати, як це було з Кримом, Путіну потрібна вся Україна. Путін давно міг забрати Донбас, як Крим, якби хотів, але він йому не потрібен. Він дуже хоче, щоб Росія не вважалася агресором. Треба виходити з-під санкцій, тому що умови моторошні. Вони вже не можуть добувати нафту і газ в Арктиці, вони не можуть його добувати навіть на комфортному Чорноморському шельфі, який «віджали» у України, тому що немає техніки, кредитів, західних поставок. Путін хоче бути миротворцем і стати повноцінним учасником переговорів, легалізувавши бойовиків.



Кирило Сазонов підкреслив, що Путін дуже боїться, що Верховна Рада проголосує за закон про реінтеграцію Донбасу. Він визнає окупованими території, згідно закону повну відповідальність за все несе окупант. Закон визнає Росію агресором. Росія вже не зможе допускати миротворців брати участь в миротворчій місії, чого вона дуже хоче.