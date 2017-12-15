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Нацбанк ужесточил порядок перевода иностранной валюты за границу

15.12.2017 21:42
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Национальный банк усложнил порядок перевода иностранной валюты за границу и упростил проведение банками ряда валютных операций.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Регулятор уточнил перечень документов, которые должны подаваться для получения индивидуальной лицензии НБУ.

"С целью предотвращения оттока капитала за пределы Украины усиленно требования относительно документов, которые подаются в НБУ, в частности за право регулятора запрашивать такие документы в случае необходимости", -заявили в Нацбанке.

Кроме того, регулятор уточнил перечень операций по переводу иностранной валюты субъектами хозяйствования-резидентами за пределы Украины, которые не требуют получения индивидуальной лицензии НБУ.

"Отныне изменениями четко нормирована возможность перечисления в качестве возмещения резидентом-заемщиком средств нерезидента-гаранта (поручителя) при условии, что этот гарант (поручитель) оплатил согласно договора гарантии (поручительства) по обязательствам такого резидента-заемщика, предусмотренных соответствующим кредитным договором с уполномоченным банком-кредитором", - сообщили в Нацбанке.

Также Национальный банк уточнил перечень оснований для аннулирования индивидуальных лицензий на перевод субъектами хозяйствования-резидентами иностранной валюты за границу.

Регулятор отмечает, что указанные изменения вступают в силу с 15 декабря.

Напомним, ранее Национальный банк расширил возможности бизнеса в части досрочного погашения кредитов в иностранной валюте и упростил порядок ввоза резидентами иностранной валюты в наличной форме.

Ранее "Страна" чтобы украинцы меньше потребляли. В Нацбанке объяснили зачем еще раз подняли учетную ставку.

Также НБУ продлил обязательную продажу половины валютной выручки еще на полгода

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: Донбасс, валюта, Национальный банк
 
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