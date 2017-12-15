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Уже до конца 2018 года: оккупанты выступили с громким заявлением о Керченском мосте

15.12.2017 17:35
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Уже до конца 2018 года: оккупанты выступили с громким заявлением о Керченском мосте

Самопровозглашенные оккупационные власти Крыма заявили о намерении открыть уже до конца следующего года движение по Керченскому мосту.

Как передает replyua.net, с таким заявлением сегодня, 15 декабря, выступил главк Министерства транспорта России Максим Соколов, информирует «РИА Новости». «Хотели бы подтвердить намерения Минтранса справиться с этим заданием. Уже до конца следующего года рабочее движение по автомобильной части Крымского транспортного перехода будет открыто, причем это касается не только мостового сооружения, но и подходов к нему», — сказал министр. Российский министр добавил, что в 2017 году строительство моста «вышло на финишную прямую»

«Специалисты установили арки моста над Керченским проливом. По информации на сегодняшний день завершилась установка уже всех пролетных сооружений по дорожной части моста», — подчеркнул министр транспорта.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал планы Украины вместе с другими причерноморскими государствами выступить с идеей расследования экологической угрозы от строительства Россией Керченского моста в Крым



Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
 
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