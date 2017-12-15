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В МИДе прокомментировали «переговоры» с Грузией об экстрадиции Саакашвили

15.12.2017 17:15
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В МИДе прокомментировали «переговоры» с Грузией об экстрадиции Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины не ведет переговоры о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает УП.

"МИД не ведет (переговоров – ред.) точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было", - заявил он.

Боднар пояснил, что запросы такого рода проходят по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру.

"МИД не присутствует в этом процессе", - добавил дипломат.



Теги: Донбасс, Грузия, МИД, Саакашвили
 
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